Arenaların pehlivanı “Kara Ali” çalındı

Aydın'da güreş arenalarında 'Kara Ali' adıyla boy gösteren 1 tonluk pehlivan boğa hırsızlar tarafından çalındı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından çiftliğe giren şüpheli bir aracın plakasını tespit etti. Pehlivan boğanın bulunması için çalışma başlatıldı. Evladı gibi sevdiği boğanın bulunmasını isteyen Evran, boğasının yerini haber verene ödül vereceğini dile getirdi.

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