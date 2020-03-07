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Girişimcilik ruhuyla hayata tutundu

Girişimcilik ruhuyla hayata tutundu
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 8 ay boyunca yatağa mahkum olarak yaşayan Özlem Sak (44), girişimcilik ruhuyla hayata tutundu. Yaşadığı zor günlerde bile açmayı planladığı işletmenin hayalini kuran evli ve iki çocuk annesi Sak, bu hayalini azmiyle gerçeğe dönüştürdü. Aperatif salonu açarak yeniden ekonomik hayata adım atan Sak, "Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.

MEHMET KAVAS

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