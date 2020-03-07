Mezar ve hayratlar artık ustalara emanet

Aydın'ın Efeler ilçesinde mezar yerleri ve hayratlar ehil ustalar tarafından yapılacak. Efeler Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan 120 mezarlıkta yapılan mezarların, bilinçli, belgeli ve ehil ustalar tarafından yapılması, ustaların aynı zamanda Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası üyesi olması ve Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne kayıtlarının yapılmasının sağlanması için Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası ile anlaşmaya varıldı. İmzalanan protokolle ilçedeki mezarların çağdaş, temiz, düzenli ve kim tarafından hangi tarihte yapıldığının tespit edilmesi ile hayrat ve çeşmelerin Efeler Belediyesi ve Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası tarafından kayıt altına alınarak denetlenmesi amaçlanıyor. Protokole göre mezarlar, Efeler Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen o yılın gelir ücret tarifesine göre yapılacak. Mezarların belge sahibi ehil ustalar tarafından yaptırılması, Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ve Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası garantisi altında olacak.



Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası üyesi olan ustalar tarafından çalışma yapılması için protokol imzalandı.

KAZIM YÖRÜKCE