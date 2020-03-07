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Şube Müdürü Okur kalbine yenik düştü

Şube Müdürü Okur kalbine yenik düştü
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ferit Okur (57) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, eşiyle birlikte orman lojmanlarındaki evinden çıkarken asansörde kalp krizi geçiren Şube Müdürü Ferit Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferit Okur'un cenazesi, görev yaptığı Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü yanındaki orman lojmanları önünde helallik alınmasının ardından, doğum yeri olan Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Hatipkışla köyünde toprağa verildi.

ADEM ÜLKER

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