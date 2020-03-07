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Süper dede 63 yaşında yüksek lisansı bitirdi

Süper dede 63 yaşında yüksek lisansı bitirdi
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Aydın'da 56 yaşında avukat olan Nedim Ünal, okumaktan vazgeçmeyerek 63 yaşında yüksek lisans programını birincilikle tamamladı. İki çocuk ve 4 torun sahibi olan Ünal, gösterdiği azimle gençlere örnek olarak okumanın yaşı olmadığını gösterdi. Okumayı çok sevdiğini belirten Ünal, "Okumanın yaşının olmadığını gösterdim. Ömrümüz boyunca okumaktan vazgeçmemeliyiz. Hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil" dedi.

MEHMET KAVAS

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