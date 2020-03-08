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8 aylık Nehir bebeğe devlet sahip çıktı

8 aylık Nehir bebeğe devlet sahip çıktı
Giriş Tarihi: 8.3.2020

’ın ‘Minik bedeniyle yaşam savaşı veriyor’ başlığıyla okurlarına duyurduğu SMA Tip 1 hastası Nehir Doruk’un haberi ses getirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, Nehir'in tedavisine Aydın'da devam edileceğini ve masrafların karşılanacağını söyledi. Yoğun bakım ünitesinde yer arandığını dile getiren Açıkgöz, "Kısa sürede yer bulunup Nehir'in tedavisine Aydın'da devam edilecek. İlaçları burada uygulanacak. Tüm hastane masraflarını devlet karşılayacak" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİLER
Müjdeli haberin ardından Yeni Asır'a teşekkür eden anne Leyla Durak, "Kızımın iyileşmesi için bir umut doğdu. Kızımın yoğun bakıma alınarak ilaç tedavisine başlanacağı söylendi. Yeni Asır ve yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE

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