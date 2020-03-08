Eski eşinin düğününde bıçakla dehşet saçtı

Aydın'da eski karısının yeniden evlenmesine kızan Mahir Sırma (35), damatlığını giyerek geldiği düğünde dehşet saçtı. Olay, Nazilli'de Cumhuriyet Mahallesi, 203 sokakta yaşandı. Bankacı Mahir Sırma, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen yıl boşandığı kızının annesi Ayşegül T'nin yeniden evlendiğini duyunca öfkeden çılgına döndü. Damatlığıyla eski karısının düğününü basan Sırma, yanındaki bıçağı eski eşi Ayşegül T. ile damada savurmak istedi. Durumu fark eden Ayşegül T'nin babası Hüseyin T. ile yakınları araya girdi. Yaşanan arbedede baba Hüseyin T. ile hala Raziye İ. ve saldırgan Mahir T. yaralandı. Düğüne katılanların linç etmek istedikleri Sırma'yı polis kalabalığın elinden zor aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, düğün yarım kaldı. Saldırgan Mahir Sırma gözaltına alındı.

KAZIM YÖRÜKÇE