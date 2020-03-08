Mezarlık üstü kafeteryaya Koruma Kurulu incelemesi

Yeni Asır’ın Karaburun Belediyesi’nin Eğlenhoca Köyü’nde eski mezarlık üstüne kafe ve meydan yapmak için çalışma başlatmasıyla ilgili haberi yankı uyandırdı. Alanda kafe inşaatının yapılıp yapılamayacağına Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu karar verecek.

Çalışmalar Müzüler Müdürlüğü'nün bölgede yaptığı incelemede bulunduğu tespitleri üzerine geçtiğimiz haftalarda durduruldu. Şimdi bölgede Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından inceleme yapılacağı ve inşaatın buna göre başlanıp başlanmayacağına karar verileceği bildirildi.



KEMİKLER ÇIKMIŞTI

İzmir'de bugüne kadar kendisine çifte maaş bağlamak başta olmak üzere birçok skandalla gündeme gelen Karaburun Belediyesi'nin CHP'li Başkanı İlkay Girgin Erdoğan yine çok konuşulacak bir skandala imza atmıştı. CHP'li Başkan, ilçenin turistik mahallelerinden Eğlenhoca'da eskiden mezarlık olduğu belirtilen alanı kafe, çay bahçesi ve eğlence alanı yapmak için çalışma başlatmıştı. Meydan, kafaterya, çay bahçesi yapılacak alanın çevresine örülecek duvarlar için kepçelerle çalışma başlatılınca ortaya insan kemikleri ortaya çıkması görenleri şaşkına çevirmişti. Yeni Asır konuyu manşetinden gündeme getirdi. Yeni Asır'ın haberinin ardından bölgede Müzeler Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri incelemeler yaptı. Müzeler Müdürlüğü'nün bazı tespitleri sonrası belediyenin buradaki çalışması durduruldu. O dönem açıklama yapan CHP'li Başkan Erdoğan, bu alanın mezarlık olmadığını savunmuştu. Bu aşamadan sonra çalışmaların akıbetinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun bölgede yapacağı incelemenin ardından belli olacağı kaydedildi.





'ÖLÜLERE BÜYÜK SAYGISIZLIK'

Skandalı ortaya çıkaran AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, "Belediye başkanı 'hayvan kemikleri' diyor ama bu doğru değil. Köyün eskileri buranın mezarlık olduğunu anlatıyor. Mezar taşları yıllar önce söküldüğü için yeni nesil bilmiyor. Yapılan çalışma, ölülerimize büyük saygısızlık. Çalışmanın durdurulması isabetli oldu. Biz konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.