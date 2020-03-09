Aydın'da sürücü İsmail Y. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü İsmail Y. ve arkadaşı, aracı tarlaya saklayarak hastaneye gitti. Otomobil, ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu bulundu. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirilirken sürücü İsmail Y.'nin alkollü olduğu öğrenildi.
MEHMET KAVAS
Alkollü sürücüden ‘tarla’ kurnazlığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.