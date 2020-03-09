  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Alkollü sürücüden ‘tarla’ kurnazlığı!

Alkollü sürücüden ‘tarla’ kurnazlığı!

Alkollü sürücüden ‘tarla’ kurnazlığı!
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Aydın'da sürücü İsmail Y. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü İsmail Y. ve arkadaşı, aracı tarlaya saklayarak hastaneye gitti. Otomobil, ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu bulundu. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirilirken sürücü İsmail Y.'nin alkollü olduğu öğrenildi.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alkollü sürücüden ‘tarla’ kurnazlığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN