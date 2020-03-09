Aydın'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada. motosiklet sürücüsü Musa Çelik (53) hayatını kaybetti. Kaza, Nazilli ilçesi Aydın- Denizli Karayolu'nda meydana geldi. E.A. (18) idaresindeki 41 TT 244 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Musa Çelik (53) idaresindeki 09 R 5857 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Çelik'in yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.
KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da feci kaza: 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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