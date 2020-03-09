Caretta caretta’yı kalp masajı ile kurtardılar

Nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, Aydın'ın ilçesi Kuşadası'nda yaralı halde bulundu. Solunum güçlüğü yaşayan deniz kaplumbağası için ekipler, seferber oldu. Ekiplerin yoğun gayreti sonucu deniz kaplumbağası kalp masajıyla hayata döndürüldü. Konuyla ilgili Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gerekli tedavilerine başlanan Caretta caretta'nın durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.

İHSAN KARATAŞ