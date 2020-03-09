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gezisinde 35 yaralı!

Kadınlar Günü gezisinde 35 yaralı!
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen müze gezisinden dönenleri taşıyan otobüs, şarampole yuvarlandı.

OTOBÜS VİNÇLE ÇIKARILDI
Kazada ilk belirlemelere göre, çoğu kadın 35 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma, otobüs şoförü Sezgin Açıkalın'ın ifadesine başvurdu. Yaralıların hastaneye taşınmasının ardından otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Açıkalın, otobüs kaldırıldığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

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