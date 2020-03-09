Kadınlar Günü gezisinde 35 yaralı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen müze gezisinden dönenleri taşıyan otobüs, şarampole yuvarlandı.



OTOBÜS VİNÇLE ÇIKARILDI

Kazada ilk belirlemelere göre, çoğu kadın 35 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma, otobüs şoförü Sezgin Açıkalın'ın ifadesine başvurdu. Yaralıların hastaneye taşınmasının ardından otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Açıkalın, otobüs kaldırıldığı sırada gözyaşlarını tutamadı.