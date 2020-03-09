Koçarlı’ya hibe edilen çöp kamyonu işbaşında

Koçarlı Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hibe edilen çöp kamyonu hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın çalışmalarıyla Koçarlı'nın araç filosu büyüyor. Kaplan'ın girişimiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Koçarlı Belediyesi'ne bir orta boy çöp kamyonu hibe etti. İlçeye 14'üncü hizmet aracını kazandıran Kaplan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, "Belediyemize hibe edilen çöp kamyonumuz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Orta boy çöp kamyonu sayesinde, yolları dar olan mahallelerimizde biriken çöpleri çok daha kolay bir şekilde toplayabileceğiz. Vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir çeverede yaşamasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İHSAN KARATAŞ