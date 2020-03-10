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Annesiyle babasını farklı yerlere defnettirdi

Annesiyle babasını farklı yerlere defnettirdi
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Denizli'de önceki gün eşi Sultan A'yı (36) uyurken başına baltayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Şuayip A. (42) ile eşinin cenazeleri dün memleketleri Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde toprağa verildi. Şuayip A'nın oğlunun cinayet suçundan cezaevinde olduğu öğrenilirken, cesetleri bulan kızları S.A'nın (16) "Babam annemi katletti" diyerek yan yana defnedilmemeleri isteği üzerine çift aynı mezarlıkta ayrı yerlerde toprağa verildi.

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