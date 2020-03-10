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Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Aydın'da meydana gelen iki ayrı kazada adeta can pazarı yaşandı. Kazalar nedeniyle karayolu savaş alanına dönerken 6 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı. İlk kaza, Aydın-İzmir otobanında Selatin Tüneli yakınında meydana geldi. E.U. idaresindeki otomobil sürücüsü, aniden fren yapan kamyona arkadan çarptı.

HASTANELERE KALDIRILDILAR
Feci kazada otomobil sürücüsü E.U. ve yolcu konumunda bulunan E.U. ağır yaralandı. İkinci kaza ise Efeler ilçesi Kuyulu Kavşağı'nda meydana geldi. G.D, A.A. ve Y.Ş. idaresindeki araçlar kavşak içinde birbiriyle çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Aydın-İzmir otobanında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

MEHMET KAVAS

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