Telefondan yer tespiti yapıp pusu kurmuş

Acılı kardeş Sevcan Çetinkaya, “Katil, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli olduğu için kardeşimin değiştirdiği telefon hattından yerini tespit edebiliyordu. O gün de öyle yaptı ve onu öldürdü” dedi.

Aydın'da polis memuru nişanlısı Hatice Büşra Çetinkaya'yı (28) öldüren, annesi Güngör Çetinkaya'yı (58) ağır yaralayan polis memuru Suat Teke'nin cinayeti işlerken görevini kullandığı iddia edildi. RAHATLIKLA BULUYORDU

Cinayete kurban giden Hatice Büşra Çetinkaya'nın ablası Sevcan Çetinkaya, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli katilin görevini kullanarak kardeşinin telefon hattından yerini tespit edip cinayeti işlediğini ileri sürdü. Efeler ilçesinde kız kardeşinin hayatını kaybettiği, annesinin de ağır yaralandığı dehşetle ilgili acılı kardeş Sevcan Çetinkaya konuştu. 'BEN HANGİSİNE YANAYIM'

Gözyaşları içerisinde yaşananları anlatan Çetinkaya, kız kardeşinin, Suat Teke'den geçen yıl Nisan ayında ayrıldığını belirterek, "Kız kardeşim Suat'ın küfürbaz ve agresif olmasından şikayet ediyordu. Bu yüzden kendisinden ayrıldı. Ancak Suat, sürekli olarak kardeşimi rahatsız ediyordu. Kardeşim telefonunu değiştirse de ona ulaşıyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Siber Suçlar Birimi'nde çalıştığı için kardeşimin adres ve telefon numarasına rahatlıkla ulaşabiliyordu" dedi. Kardeşi Büşra'nın 3 günlük rapor alıp, 2 Mart Pazartesi günü Aydın'a kendilerini görmeye geldiğini söyleyen Çetinkaya, "Kardeşimin Aydın'a geldiğini öğrenmiş. Annemle, kardeşim eve dönerken sokağın başında otomobilin önünü keserek kardeşimi 8 kurşunla öldürüp annemi de 3 kurşunla yaraladı. Kardeşime mi üzüleyim, anneme mi üzüleyim bilemiyorum" şeklinde konuştu. Kazım YÖRÜKCE