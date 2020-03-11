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Yıldırımın düştüğü ev kullanılamaz hale geldi

Yıldırımın düştüğü ev kullanılamaz hale geldi
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Aydın Kuşadası'nda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan evde maddi hasar oluştu. İkiçeşmelik Mahallesi 613. Sokak üzerindeki bir sitenin 10 katlı apartmanının çatısında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin sardığı evde maddi hasar oluşurken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

İBRAHİM UZUN

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