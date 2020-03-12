Aydın’da bin 140 kişiye evde bakım hizmeti

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde bin 140 hastaya evde sağlık ve bakım hizmeti veriliyor. Evde bakım ihtiyacı olan hastalara daha kaliteli hizmet verebilmek için araçlar yenilenerek hizmet sunmaya başladı. Hastanene Başhekimi Dr. Niyazi Kocakaplan, evde bakım ihtiyacı olan hastalar için evde bakım hizmetlerinin başarılı bir şekilde davam ettiğini belirterek, "Evde sağlık birimimiz alanında uzman 3 hekim, 18 sağlık personeli, 1 Fizyoterapist ve hizmete ulaşmayı sağlayan 1 nakil ambulansı, 6 hizmet aracıyla Efeler, Koçarlı, Germencik ve İncirliova bölgelerine ayda ortalama 1140 hastaya evde sağlık ve nakil hizmeti verilmektedir. Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen hasta veya hasta yakını 444 3 833 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Ulusal İletişim Merkezini arayarak başvuruda bulunabilir" dedi.

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