Bisikletçilerden şehitlikte temizlik

Aydın'da üniversiteli gençler, bisikletleriyle ziyaret ettikleri şehitliklerde çevre temizliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde desteklenen ADÜ Nazilli Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğrencileri ile Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nün katıldığı 'Şehitlerimize Vefa' projesinin ilk etkinliği yapıldı. Bisikletleriyle Nazilli Eğriboyun Mezarlığı ve Atça Şehitliği'ne giden gençler, şehitler için dualar edip çevre temizliği çalışmasında bulundu.

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