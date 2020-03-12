  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Bisikletçilerden şehitlikte temizlik

Bisikletçilerden şehitlikte temizlik

Bisikletçilerden şehitlikte temizlik
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Aydın'da üniversiteli gençler, bisikletleriyle ziyaret ettikleri şehitliklerde çevre temizliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde desteklenen ADÜ Nazilli Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğrencileri ile Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nün katıldığı 'Şehitlerimize Vefa' projesinin ilk etkinliği yapıldı. Bisikletleriyle Nazilli Eğriboyun Mezarlığı ve Atça Şehitliği'ne giden gençler, şehitler için dualar edip çevre temizliği çalışmasında bulundu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bisikletçilerden şehitlikte temizlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA