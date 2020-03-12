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Kalbinden rahatsızdı odasında ölü bulundu

Kalbinden rahatsızdı odasında ölü bulundu
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 21 yaşındaki Harun Çalışkan, odasında annesi tarafından ölü bulundu. Çalışkan'ın kalp rahatsızlığının bulunduğu ancak bir türlü doktora gitmediği öğrenildi. Talihsiz gencin cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalışkan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucunda netlik kazanacak.

MEHMET KAVAS

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