Madde bağımlıları metruk evi yaktı

Aydın'da metruk bir evi, madde kullanan kimliği belirsiz kişiler ateşe verip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevresindeki evleri sıçramasına engel oldu. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken metruk ev küle döndü. Vatandaşların madde bağımlıları tarafından evin yakıldığını iddia etmesi üzerine polis kaçan şahısların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

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