Kurtardığı gençlerle futbol takımı kuracak

Aydın’da Kocagür Mahallesi Muhtarı Orhan Akrancı, uyuşturucuya karşı mücadele başlattı. Mahallenin gençlerini bataktan kurtarıp spora yönlendiren Akrancı’nın hedefi, amatör ligde oynayacak bir takım yaratmak

Aydın'ın Kocagür mahallesinde uyuşturucuya savaş açan Muhtar Orhan Akrancı, 100 kişiyi zehir batağından kurtardı. Akrancı, "Benim verdiğim savaş okyanusta bir damla, bu gençlere sahip çıkılmalı" diyerek yetkililerin ellerini taşın altına koymasını istedi. Efeler ilçesinde ismi uyuşturucuyla anılan Kocagür mahallesinde Muhtar Orhan Akrancı, 3 yıldır uyuşturucuya karşı gençleri korumak için büyük mücadele veriyor. Uyuşturucu kullananların ailelerine ulaşarak tedavi olmaya ikna eden muhtar Akrancı, bataktan kurtardığı gençleri spora teşvik ediyor.

'KOMAYA GİRİYORLARDI'

Uyuşturucuya karşı silahın spor olduğunu belirten Akrancı, düzenlediği halı saha turnuvaları ile mahallede uyuşturucu kullananların sayısının azaldığını, Kocagür'ün huzurlu bir mahalle haline gelmeye başladığını dile getirdi. Mahallesini uyuşturucudan arındırıncaya kadar savaşının devam edeceğini ifade eden Akrancı, "3 yıl öncesine kadar mahallemizin her köşesinde birinin uyuşturucu komasına girdiğini görüyordum. Gençlerimizin gözlerimizin önünde ölüme gittiğini görünce içim sızlıyordu. Gençleri bu bataktan kurtarmak için aileleriyle görüşüp tedavi olmaları için ikna ettim. Tedavi görenler oldu. Gençleri spora yönlendirerek enerjilerini burada harcamalarını sağladık. Şimdi amacım spor kulübünü etkin hale getirerek mahallemizin gençlerinden amatör ligde mücadele edecek bir takım kurmak" dedi.



İMKANLAR ARTIRILMALI

Aydın Valiliği ile belediyelere teşekkür eden Akrancı, "Mahallemizde gençlerin sosyal faaliyette bulunacağı yerler yok. Düğün salonu, kültür evi ve kurslar yapabileceğimiz kapalı alanlara ihtiyacımız var. Tek istediğim gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması. Ayrıca iş imkanları da artırılmalı. Herkesin elini taşın altına koymasını bekliyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE