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İncire güç katan karasaban

İncire güç katan karasaban
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Aydınlı incir üreticileri traktörün kullanılamadığı dağlık ve engebeli arazilerde karasaban tercih ediyor. Sabahın erken saatlerinde atına yüklediği karasaban ile yollara düşen Aydınlı çiftçiler, eski usulle incir bahçelerinde çift sürüyor. KULLANDIĞI karasaban sayesinde tarladaki ürününün kalitesinin arttığını söyleyen Germencik ilçesinde yaşayan çiftçi Ruhi Doğan, "Taşlı arazide traktör kullanmıyoruz. Çünkü traktör taşlarla birlikte kökleri kopartarak ağaçların kurumasına neden oluyor. Bu yüzden genelde incir tarlamızı atlarla sürüyoruz. Hem ağaçları koruyor hem de ürünün kalitesini arttırıyor" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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