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Yılan korkusunu yok eden müze

Yılan korkusunu yok eden müze
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde kurulan Yılan Müzesi'nde toplam 185 yılan ve diğer sürüngen türü sergileniyor. Müzeyi gezen vatandaşlar, hem sürüngen türlerinin yaşamları hakkında bilgi sahibi oluyor hem de sürüngen korkularını yeniyor. Zooloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun "Vatandaşlara da açık olan müzede öğrencilere bilimsel eğitimlerin veriyoruz. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri de buraya geliyor ve korkularını yeniyor" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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