Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 42 sığınmacıyı taşıyan lastik bot durduruldu. Aralarında 19 çocuğun bulunduğu 31 sığınmacılar Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı. Yabancı uyrukluların, işlemlerin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.
Lastik bottaki 42 sığınmacı karaya çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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