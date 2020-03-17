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Lastik bottaki 42 karaya çıkarıldı

Lastik bottaki 42 sığınmacı karaya çıkarıldı
Giriş Tarihi: 17.3.2020

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 42 sığınmacıyı taşıyan lastik bot durduruldu. Aralarında 19 çocuğun bulunduğu 31 sığınmacılar Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı. Yabancı uyrukluların, işlemlerin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

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