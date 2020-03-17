Yasak aşk cinayeti

Aydın’da mermer atölyesinde çalışan İbrahim Hışıl’ın cansız bedeni minibüsünde sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Hışıl’ın bir yıl önce kaçırıp ilişki yaşadığı Nurcan K. cinayeti itiraf etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastikleri kesilmiş bir minibüste İbrahim Hışıl'ın (46) sırtından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Nurcan K. aralarında gönül ilişkisi olduğu Hışıl'ı öldürdüğünü itiraf etti.



KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde farları yanık ve lastikleri patlak minibüs olduğunu fark eden vatandaşlar, jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, minibüsün içinde kanlar içinde yatan bir kişi buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, sırtından bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.







İbrahim Hışıl'ı gönül ilişkisi yaşadığı Nurcan K. öldürdü.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKTI

Jandarma ekipleri, üzerinden çıkan kimlikten cansız bedenin İbrahim Hışıl'a ait olduğunu belirledi. Hışıl'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Bir mermer atölyesinde çalışan Hışıl'ın eski eşinden bir çocuğu olduğu öğrenildi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hışıl'ın bir yıl önce kaçırıp bir süre ilişki yaşadığı Nurcan K. ile birlikte kocası cinayetle ilgili gözaltına alındı. Sorgusunda aralarında gönül ilişkisi olan İbrahim Hışıl'ı bıçakla öldürdüğünü itiraf eden Nurcan K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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