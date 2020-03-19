Bin 400 yıllık köprü turizme kazandırılacak

Aydın İncirliova'da Osmanlı Devleti tarafından İkizdere Çayı üzerinde 1400'lü yıllarda inşa edilen Dereağzı Köprüsü, zamanla kullanılmaz hale geldi. 'Yunan Köprüsü' olarak da bilinen tarihi köprünün restorasyonu için Karayolları ihaleye çıktı. İhale süreci tamamlanan ve 900 günde restorasyonu yapılması planlanan köprü için yüklenici firma şantiyesini kurdu. Restorasyon sonucunda eski görkemli günlerine dönmesi beklenen köprüde AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek incelemelerde bulundu. Tarihi değerlere sahip çıktıklarını belirten Özmen, "Çalışma sonucu köprü eski görkemli günlerine dönecek ve yeniden hizmet vermeye başlayacak" dedi.

İHSAN KARATAŞ