Kamyonete çarpan motosikletli savruldu

Aydın'ın Nazilli ilçesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde bulunan bir AVM girişinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı. Alınna bilgiye göre, Denizli istikametine seyreden Halil İ.A. yönetimindeki kamyonet, yine aynı istikametten gelen Cumhur U. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yola savruldu ve yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÜMİT ÖZMEN