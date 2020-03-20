  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Çocuklarımın bir daha babaları olmayacak

Çocuklarımın bir daha babaları olmayacak

Çocuklarımın bir daha babaları olmayacak
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıl önce kanalizasyon hattındaki altyapı çalışması sırasında metan gazından zehirlenip, yaşamını yitiren 2 görevliden Hasan Fıstıkçı'nın (50) eşi Birgül Fıstıkçı (51), "Benim çocuklarımın bir daha hiçbir şekilde babaları olmayacak. Sorumlular, ne kadar ceza alsalar da karşılığı yok. Yaşadıklarımızı anlatacak cümle bulamıyorum" dedi.

'HAK YERİNİ BULSUN'
Fıstıkçı'nın 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı Zehra ise, "Sonuçta bir kaza yaşandı. Sorumlular var. Ancak, bu kişilerin sorumlu sıfatıyla bile değil, tanık olarak ifadeleri alınıyor. Bunun değişmesini ve hakkın yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocuklarımın bir daha babaları olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA