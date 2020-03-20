Çocuklarımın bir daha babaları olmayacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıl önce kanalizasyon hattındaki altyapı çalışması sırasında metan gazından zehirlenip, yaşamını yitiren 2 görevliden Hasan Fıstıkçı'nın (50) eşi Birgül Fıstıkçı (51), "Benim çocuklarımın bir daha hiçbir şekilde babaları olmayacak. Sorumlular, ne kadar ceza alsalar da karşılığı yok. Yaşadıklarımızı anlatacak cümle bulamıyorum" dedi.

'HAK YERİNİ BULSUN'

Fıstıkçı'nın 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı Zehra ise, "Sonuçta bir kaza yaşandı. Sorumlular var. Ancak, bu kişilerin sorumlu sıfatıyla bile değil, tanık olarak ifadeleri alınıyor. Bunun değişmesini ve hakkın yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.