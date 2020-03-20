Prizde kalan elektrikli battaniye evi yaktı

Aydın'da elektrikli battaniyenin prizde kalması sonucu U.K'ye ait evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun gayreti sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi U.K ve ailesinin evde olmaması ise olası bir faciayı önledi. Elektrikli battaniyenin prizde takılı kalması sonucu çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEHMET KAVAS