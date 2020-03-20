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Haberler Aydın Prizde kalan elektrikli battaniye evi yaktı

Prizde kalan elektrikli battaniye evi yaktı

Prizde kalan elektrikli battaniye evi yaktı
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Aydın'da elektrikli battaniyenin prizde kalması sonucu U.K'ye ait evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun gayreti sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi U.K ve ailesinin evde olmaması ise olası bir faciayı önledi. Elektrikli battaniyenin prizde takılı kalması sonucu çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEHMET KAVAS

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