Ameliyata karşı çıktı, bir yılda 41 kilo verdi

Aydın'da karaciğer rahatsızlığından dolayı doktorların tüp mide ameliyatı önerisini kabul etmeyen Fatma Kartun, uyguladığı diyet programıyla bir yılda 41 kilo verdi. Gösterdiği azimle 130 kilodan 89 kiloya düşen Kartun, "Adeta yeniden doğdum" dedi. Aydın'ın İncirliova'da yaşayan Kartun, geçen yıl karaciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktora başvurdu. Karaciğerinde kist tespit edilen Kartun'a doktorlar fazla kilolarından dolayı tüp mide ameliyatı olmasını önerdi.
KENDİ İRADEMLE
Buna karşı çıkan evli ve iki çocuk annesi Kartun, beslenme uzmanı Pınar Aran Alak'a başvurdu. Diyet programını eksiksiz uygulayan Kartun, gösterdiği azimle bir yılda 41 kilo vererek 89 kiloya düştü. Kartun, "Kendi irademle kilo verebileceğime inandım ve bu yüzden ameliyat olmayı kabul etmedim. Hedefim 70 kiloya düşmek. Alak'a çok teşekkür ediyorum" dedi.
MEHMET KAVAS
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