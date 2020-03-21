Aydın merkezli 4 ilde çek senet operasyonu

Aydın merkezli 4 ilde çek senet çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tehdit, şantajla vatandaşlardan zorla para aldığı tespit edilen çeteye yönelik çalışma başlatıldı. Aydın merkezli olarak İstanbul, Muğla ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda çete üyesi 15 kişi göz altına alındı. Şüphelilerden M.Ö, N.Ö, B.Ö.M, K.B, F.K, A.S,

L.E, D.E, A.K, S.G ve Y.H. tutuklanırken diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.

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