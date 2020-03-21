Dereye düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dereye düşen bir köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Olay, Orta mahalle Soğukkuyu mevkiinde meydana geldi. Dereye düşen köpek, sudan çıkamadı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeği dışarı çıkarmayı başardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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