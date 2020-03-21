  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Evini ateşe verip bahçede uyudu

Evini ateşe verip bahçede uyudu

Evini ateşe verip bahçede uyudu
Giriş Tarihi: 21.3.2020

'ın Nazilli ilçesinde evini ateşe veren alkollü Murat S, bahçede yatakta uyurken bulundu. Nazilli İsabeyli Mahallesi'nde oturan Murat S. gece saatlerinde kendi evini ateşe verdi.

Yaktığı evinden taşıdığı döşek ve yorganlarla bahçesine yatak kuran şahıs, burada uykuya daldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Evinin yandığı sırada bahçede uyuyan Murat S. uzun süren uğraşlar sonucu uyandırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen adamın aşırı derecede alkollü olduğu tespit edildi. 3 hafta önce de kendi evini yakmaya kalkışan S'nin bu girişiminin komşuları tarafından engellendiği, eşinin de o günden sonra evi terk ettiği öğrenildi. Jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Murat S, daha sonra serbest bırakıldı.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evini ateşe verip bahçede uyudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA