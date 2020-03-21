Evini ateşe verip bahçede uyudu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evini ateşe veren alkollü Murat S, bahçede yatakta uyurken bulundu. Nazilli İsabeyli Mahallesi'nde oturan Murat S. gece saatlerinde kendi evini ateşe verdi.

Yaktığı evinden taşıdığı döşek ve yorganlarla bahçesine yatak kuran şahıs, burada uykuya daldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Evinin yandığı sırada bahçede uyuyan Murat S. uzun süren uğraşlar sonucu uyandırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen adamın aşırı derecede alkollü olduğu tespit edildi. 3 hafta önce de kendi evini yakmaya kalkışan S'nin bu girişiminin komşuları tarafından engellendiği, eşinin de o günden sonra evi terk ettiği öğrenildi. Jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Murat S, daha sonra serbest bırakıldı.

İHSAN KARATAŞ