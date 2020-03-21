Hayatlarını küçük Seher’e adadılar

Aydınlı Çığal ailesi, çocuk hasretlerini, 4 yaşında iken aldıkları Seher'e koruyucu aile olarak giderdi. Korunmaya gereksinimi olan kız çocuğunu kanatları altına alan çift, birçok kişiye de koruyucu aile olmaları için yol gösterdi. Annesi tarafından bebekken terk edilen ve babasının da bakımını üstlenemediği Seher S. (9) devlet korumasına alındı.

AİLE SICAKLIĞI AYRI

Askeri hastanede diş hekimi olan Tabip Albay Hasan Çığal, eşi Didem Çığal ile 25 yıllık evliliklerinde çocukları olmayınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Aydın'da 112 koruyucu aileden biri olan Çığal ailesi, 5 yıldır baktıkları çocuğu şimdi evlat edinmek istiyor. Didem Çığal, Seher'i evladı gibi gördüğünü ve hayatını ona adadığını söyledi.Hasan Çığal ise "Yanımıza aldığımızda konuşamadığını fark ettik. Eğitimi için Konya'dan Kuşadası'na taşındık. Gördüğü terapiler ile Seher artık konuşabiliyor ve okula gidiyor" diye konuştu.

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