Köyüne dönüp kendi işinin patronu oldu

Aydın'da eşinden ayrıldıktan sonra köyüne dönen 27 yaşındaki Sevil Maral, aldığı hibe desteğiyle küçükbaş hayvan çiftliği kurdu. Çiftliğindeki koyunların sayısını 7 ayda 34'ten 54'e çıkaran Maral, "Köyüme dönüp hayvancılık yaptığım için mutluyum. Hem besicilik yaparak hem de süt ve yoğurt satarak 8 yaşındaki kızıma iyi bir gelecek hazırlıyorum" dedi.



HİBE DESTEĞİ ALDI

Maral, 3 yıl önce eşiyle ayrıldıktan sonra güvenlik görevlisi ve kasiyer olarak çalıştı. Şehir hayatının zorluklarından dolayı köyüne geri dönmek isteyen Maral, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvuruda bulundu. Devletten proje ile hibe desteği alan kadın girişimci, doğup büyüdüğü Karapınar mahallesinde babasına ait araziye küçükbaş hayvan çiftliği kurarak kendi işinin patronu oldu.



HEPSİ KIZIM İÇİN

Aydın'ın örnek kadın çiftçisi olan Maral, 8 yaşındaki kızı Asya Nil ile kendilerine mutlu bir hayat kurduklarını söyledi. Kendi ayakları üzerinde durduğunu belirten Maral, "Eşimle ayrıldıktan sonra güvenlik görevlisi ve markette kasiyer olarak çalıştım. Bir arkadaşım vasıtasıyla Genç Çiftçi Projesi'ni öğrendim, kızımın şansına başvurdum. Hibe desteği alınca babama ait arazide çiftlik kurdum. süt ve yoğurt işine de gireceğim. Kızıma iyi bir gelecek iyi ki bu işe girmişim" dedi.



BURASI HERKESE FIRSAT SUNUYOR

Zorluklar karşısında kadınların yılmadan mücadele mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Maral, "Şehir hayatından köye gelince çevremdekiler bana, 'Sen bu işi yapamazsın' dediler. Ben yaptım, koyunlarımın sayısını da arttırdım. Kadın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Köy hayatı insana huzur veriyor. Şehirde yaşayıp hayatlarından mutlu olmayanlara devlet desteklerinden faydalanarak köy hayatına dönmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

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