Ormandaki ölümün sırrını jandarma çözecek

Kuşadası’nda ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan bir çocuk annesi genç kadının ilk başta intihar gibi değerlendirilen ölümü, akıllarda pek çok soru işareti bıraktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 32 yaşındaki Elif Poyraz, bir ormanda kafasında vurulmuş şekilde ölü bulundu. Olay, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Silah sesini duyan vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri, genç kadını başından vurulmuş halde kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



HASTALIK İDDİASI

Kuşadası'nda özel bir hastanede sekreterlik yaptığı öğrenilen evli ve bir çocuk annesi Elif Poyraz'ın, yakalandığı amansız hastalık sonrasında psikolojisinin bozulduğu için intihar ettiği öne sürüldü. Jandarma ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini ve olayda kullanılan silahı incelemeye aldı.



NEDEN ORMANA GİTSİN Kİ!

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar, olayın intihar değil cinayet olduğunu iddia eden paylaşımlar yaptı. Yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:



Feriha Şahbaz: Bu cinayette benziyor. Kalkıp ormana gidip intihar edecek. Kimse silah sesi duyulmasın diye ormana götürülüp öldürülmüş muhtemelen. Gencecik, üstelik çocuğu olan biri zor intihar eder.



Nezahat Darcan: İntihar edecek olan evinde de eder. Neden ormanlık alanı seçsin? Silah varsa belki de öldürüldü. İnandırıcı gelmiyor.



Sedat Kazancıoğlu: Silah bulacak, eline alacak, ormanlık alana gidecek ve intihar edecek. Oraya nasıl gitmiş, kim sıkmış ve sonrasında eline silahı tutturmuş bulunur elbet. İntihara hiç benzemiyor.



KAZIM YÖRÜKCE