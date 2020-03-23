  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da feci ölüm! İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

'da feci ölüm! İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'da feci ölüm! İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

23.03.2020, 10:32

'ın Efeler ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, Uygulama ve morguna kaldırıldı.

Şaban Aplak (45) idaresindeki 09 KU 335 plakalı otomobil, Dalama Mahallesi yakınlarında park halindeki iş makinesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aplak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da feci ölüm! İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA