Başkan Erol da ‘evde kalanlardan’

Aydın'ın Buharkent Belediyesi korona virüse karşı seferberlik ilan etti. Bulaşma riskini ortadan kaldırmak için Başkan Mehmet Erol'un talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe ve çevre mahallelerde kırmızı alarma geçti. Temizlik ekipleri, ilk önce halka açık şadırvanlar, caddeler, camiler, mescitler ve sürekli kullanılan alanları deterjanlı su ile yıkayıp daha sonra ilaçlayarak dezenfekte ediyor. Buharkent Belediyesi'nde kronik rahatsızlığı olan 5 çalışana idari izin verilirken vatandaşlara 'evde kal' diyen Başkan Mehmet Erol da hafta sonunda evinden dışarıya çıkmadı.

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