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Haberler Aydın Kavşaktaki kaza ucuz atlatıldı

Kavşaktaki ucuz atlatıldı

Kavşaktaki kaza ucuz atlatıldı
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'dan Kuşadası'na dönen Osman Ö. idaresindeki otomobil, kavşaktan anayola çıkan otomobille çarpıştı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı Osman Ö, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHSAN KARATAŞ

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