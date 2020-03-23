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Haberler Aydın Kuşadası’nda tek yön uygulamasında ilk kaza

’nda tek yön uygulamasında ilk

Kuşadası’nda tek yön uygulamasında ilk kaza

23.03.2020, 10:32

Aydın’ın ilçesinde tek yön uygulamasına geçilmesinin ardından ilk gerçekleşti. A. yol ayrımına konulan betonun, asfalt zeminle aynı renk olduğu için görmediğini iddia etti.

Kaza saat 23.00 sıralarında Candan Tarhan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. yönetimindeki 09 K 2632 plakalı otomobil, belediyenin tek yön uygulamasına geçmesini fark etmeyip yol ayrımına konulan beton duvara çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken ölen yada yaralananın olmaması sevindirdi. Sürücü Mehmet A. yol ayrımına konulan betonun, asfalt zeminle aynı renk olduğu için görmediğini iddia etti.
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