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Haberler Aydın Otel hırsızları polisten kaçamadı

Otel hırsızları polisten kaçamadı

Otel hırsızları polisten kaçamadı
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Aydın'da bir otele girerek çeşitli eşyalar çalan iki şüpheli, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Olay, Kuşadası ilçesine bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi Kanarya Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan bir otele 2 şüphelinin girdiği yönünde ihbar alan polis ekipleri, çalışma başlattı. Bölgede gerekli tüm çalışmaları ortaya koyan polis ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan S.A. ve S.Ş. gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.

İBRAHİM UZUN

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