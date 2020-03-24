Hava yastıkları hayat kurtardı

Aydın'ın Karacasu ilçesine elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi, açılan hava yastıkları sayesinde kurtuldu. Kaza, Cuma Mahallesi Yazır Yolu virajında meydana geldi. C.K. idaresindeki otomobil, yol üzerindeki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından araçta bulunan sürücü ve eşi, açılan hava yastıkları sayesinde yara almadan kurtuldu.
İHSAN KARATAŞ
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