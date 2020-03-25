Bir iddia uğruna kendini yaktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sprey boya ile sobayı yakmaya çalışan kişinin yüzü yandı. Bir işyerinde meydana gelen olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Arkadaşlarıyla iddiaya giren bir kişi, sobayı sprey boya ile yakabileceğini söyledi. İddia üzerine genç adam, sobaya sprey boyayı sıktıktan sonra çakmağını ateşledi. Bu sırada soba patlayınca gencin yüzü yandı. Sacları ve kaşı yanan genç, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

İBRAHİM UZUN