Koçarlı dünyaya açılacak

Aydın'da göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlünde taht kuran AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yeni dönemde hayata geçireceği projelerle ilçeyi yatırım ve hizmetlerle buluşturacak.

Başkan Kaplan, projeleri hakkında Yeni Asır Gazetesi Aydın İl Temsilcisi İhsan Karataş'a önemli açıklamalarda bulundu.

Koçarlı'ya hizmet binası kazandırmak için çalışmalara başladınız. Proje ne aşamada? Koçarlı'ya en az 50 yıl hizmet verecek olan binamız, Osmanlı-Selçuk mimarisine uygun olacak. Bin metrekare alan üzerinde yükselmesi ve toplam 8 bin metrekare inşaat alanı olması planlanan bina, eksi 2 kat, zemin kat ve normal 3 kattan oluşacak. Eksi 2'nci katta otopark, eksi 1'inci katta çok amaçlı devasa konferans salonu yer alacak. Zemin katta zabıta amirliği, ilçe halk kütüphanesi, kadın dinlenme evi, halka açık tuvaletler ile kurumsal kimliği olan noter, banka, AYDEM ve benzerleri kurumlar olacak. 1'inci ve 2'nci katlarda belediye hizmet verecek. Üçüncü katta da belediye konukevi, bulunacak. Emniyet ise binanın kendi bölümünde eksi 1'inci katı arşiv, zemin katı giriş, 1'inci ve 2'nci katları da emniyet faaliyetleri için kullanacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarından görüntüler.

Akıllı Köy projenizle neleri hedefliyorsunuz? Koçarlı'da birçok ürün yetişiyor. Bu anlamda tarım, ilçemiz için çok önemli. Biz de üreticilerimizin kazançlarını arttırmak ve ürünlerimizi marka haline getirmek için Amyzon Akıllı Pazar Projesi hazırladık. Bu projemizle tamamen doğal ürünlerin üreticisinden doğrudan alınabileceği bir elektronik pazar ile yöresel ürünleri önce Türkiye'ye, ardından da tüm dünyaya taşıyacağız. Koçarlı halkının yetiştirdiği tüm ürünler ve salçadan kurutulmuş biber, ev makarnasından doğal pekmeze kadar bütün ürünlerimizi isteyen evinden sipariş verebilecek.





"E-SPOR GURURUMUZ"

Türkiye'de E-SPOR takımını kuran ilk belediyesiniz. Proje hakkında ne söyleyebilirsiniz? Türkiye'de ilk defa bir belediyenin E-Spor Takımı'nı oluşturduk. Adnan Menderes'in ilçesinde böyle bir takımı kurmaktan gurur duyuyorum. Vodafone Freezone'de yarışan 126 takım içinde oyuncularımız 8'inci oldu. Bu bizim için gururdur. Adnan Menderes'in ismiyle marka olan ilçemizi diğer yönleriyle de marka yapmak istiyoruz. E-Spor ve E-Pazar'da da marka olacağız.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan



ORTAK AKIL VURGUSU

Koçarlı halkına bir mesajınız var mı? BEN Koçarlı'yı ve vatandaşlarımı çok seviyorum. Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için gece-gündüz demeden hizmet üreteceğim. Vatandaşlarımızın çok mutlu olduğu bir Koçarlı inşa etmek için gayret göstereceğim. Herkesin belediye başkanı olacağım. Kapımız ve gönlümüz her zaman vatandaşlarımıza açık olacak. Koçarlı'yı ortak akılla yöneteceğiz.