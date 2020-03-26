Eğitime uzak kalmadılar

Aydın'da evlerindeki televizyon arızalı olduğu için uzaktan eğitim derslerini takip edemeyen iki kardeşe okul müdürü Özcan Kardeş seferber oldu. Müdür Kardeş'in girişimleri sonucu bir hayırseverin desteğiyle alınan televizyon sayesinde ortaokul öğrencisi iki kardeş uzaktan eğitime kavuştu.

İSİMSİZ HAYIRSEVER

Aileyi evinde ziyaret ederek televizyonu teslim eden Özcan, "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimlerine devam edecek öğrencilerimizin ailelerini bilgilendirdik. Berkan ve Emircan'ın velisi bize evinde internet olmadığını ve televizyonlarında arıza olduğunu bildirdi. Ben de sosyal medyada yardım talep ettim. İstanbul'dan ismini vermek istemeyen vatandaşımız bize yardımcı olabileceğini söyledi. İki öğrencimiz, eğitimden uzak kalmadığı için biz de çok mutluyuz" dedi. Derslerini artık televizyondan takip ettiklerini belirten Berkan ve Emircan kardeşler ise "Televizyonumuz arızalıydı o yüzden derslerimizi takip edemiyorduk. Okul müdürümüz sağ olsun devreye girdi ve yeni televizyona kavuştuk. Derslerimizi artık televizyondan takip edebiliyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL