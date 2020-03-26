Aydın'da meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün idaresindeki otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Kaza, Çine Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Yörük yönetimindeki araç yol hakimiyetini kaybederek bulvar kenarında park halinde bulunan kamyonet ile iki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına dönerken otomobiller, kullanılamaz hale geldi.
MEHMET KAVAS
Park halindeki araçlara çarparak durabildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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