Alkollü sürücü tren yoluna uçtu

Aydın'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla atarak tren yoluna düştü. Kazadan yaralı kurtulan sürücünün 230 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza, Efeler Mimar Sinan Mahallesi'nde Otoyol Caddesi'nde meydana geldi. Burak A. (35) yönetimindeki 09 AAR 27 plakalı otomobil virajı alamayarak demir bariyerleri de kırıp tren yoluna uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Burak A'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve yapılan kontrolünde 230 promil alkollü olduğu belirlendi.

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