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Haberler Aydın Aydın'da bir kişi oğlu ile eski karısını öldürdü

'da bir kişi oğlu ile eski karısını öldürdü

Aydın'da bir kişi oğlu ile eski karısını öldürdü

27.03.2020, 21:53

'ın Kuyucak ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle eski karısını ve oğlunu öldürdü. Olay yerinden aracıyla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çamdibi Mahallesi'nde Zeki K, boşandığı Neşe O. ile (43) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Zeki K, av tüfeğiyle Neşe O. ve oğlu Furkan K'ye (18) ateş etti.

HER YERDE ARANIYOR

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden aracıyla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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