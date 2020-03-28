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Haberler Aydın Aydın valiliği açıkladı! Sadece bu kişiler yolculuk yapabilecek

valiliği açıkladı! Sadece bu kişiler yapabilecek

Aydın valiliği açıkladı! Sadece bu kişiler yolculuk yapabilecek

28.03.2020, 18:51

Valisi Yavuz Selim Köşger Başkanlığında Gerçekleştirilen ve toplantılarında alınan kararlar açıklandı. Buna göre 28 Mart 2020 saat 17:00’den itibaren otobüsle şehirler arası yapabilecek olanların şart ve durumları açıklandı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici katıldı.

İl Koordinasyon Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantısı sonucu aşağıdaki kararların alındığı duyuruldu.

Açıklamada "Bu gün saat 17.00 itibariyle şehirlerarası otobüs yolculukları durdurulacaktır. Yalnızca ağır hasta olan ve hekim tarafından başka bir hastaneye sevk edilenler. Birinci derece akrabası vefat edenler ile son on beş gün içinde gelmiş olduğu şehirde kalacak yeri olmayanlar.Seyahat İzin Belgesiyle seyahat edebileceklerdir. Bu kural ikameti farklı ilde olan çalışanları da kapsamaktadır" denildi.

"ÖZEL ARAÇLARLA SEYAHAT TAVSİYE EDİLMEMEKTEDİR"
Açıklamada; "Özel araçlarla seyahat serbest olmakla birlikte tavsiye edilmemektedir.

Şehrimize giriş-çıkışlarda ve yol boyunca sağlık ve güvenlik görevlilerimiz seyahat izin belgesi kontrolü ve sağlık kontrolü yapacaklardır" denilerek Seyahat İzin Belgeleri'nin de terminalde oluşturulacak bürodan alınacağı bildirildi.
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